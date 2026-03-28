ＮＨＫＥテレの幼児向け番組「おかあさんといっしょ」に初代体操のお姉さんとして出演していた「あづきおねえさん」こと秋元杏月（あづき＝２９）が２８日、お笑いコンビのハリセンボン、タレントのベッキーらが所属する芸能事務所「ＧＡＴＥ」へ所属すると発表した。秋元は、新体操歴１０年の経歴を持ち、２０１９年から２０２６年３月２８日の放送まで「おかあさんといっしょ」の初代「体操のおねえさん」を７年間務め、番組