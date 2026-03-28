ミッツ・マングローブが28日放送のテレビ東京系「一茂＆最強講師が熱血授業！東大で教えてくれないコト」に出演。昭和アイドルの魅力を解説する中で「歌が上手じゃない」アイドルを紹介した。同番組は一茂率いる芸能人チームと、東大生チームに分かれ、芸能人チームがそれぞれの分野で培った知識と人生経験で東大生チームに“授業”するというもの。ミッツ・マングローブは昭和アイドルの魅力を解説し、松本伊代を紹介した。ミッ