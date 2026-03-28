しずおかフィナンシャルグループと経営統合する方針を明らかにした名古屋銀行が28日、地元・名古屋で会見し、統合後も銀行名は残すことなどを改めて強調しました。名古屋銀行は、27日静岡銀行を傘下に持つしずおかフィナンシャルグループと経営統合に向けた基本合意を結んだと発表しました。名古屋で28日に行われた会見で、名古屋銀行の藤原一朗頭取は銀行名について、「ネームバリューは失いたくな