3月28日、北海きたえーるで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第27節が開催。東地区首位の宇都宮ブレックスが同地区4位のレバンガ北海道と対戦し、104－99で勝利を収めた。 3月22日に「EASL（東アジアスーパーリーグ） FINALS MACAU 2026」決勝戦を制し、EASL初優勝を果たした宇都宮。竹内公輔が体調不良で欠場したものの、その他の選手は疲れを見せず、第1クォータ&