3月28日（現地時間27日、日付は以下同）。ロサンゼルス・レイカーズは、ホームのクリプトドットコム・アリーナでブルックリン・ネッツを116－99で下し、直近12戦を11勝1敗とした。 ネッツ戦ではルカ・ドンチッチが41得点8リバウンド3スティール、オースティン・リーブスが26得点8リバウンド5アシスト、レブロン・ジェームズが14得点6リバウンド8アシスト、ジャクソン・ヘ