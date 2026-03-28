日本サッカー協会(JFA)は28日、ウズベキスタン遠征に参加しているU-19日本代表のメンバー3人が離脱したことを発表した。離脱したメンバーは、FW高岡伶颯(バランシエンヌ)、GK村松秀司(ロサンゼルスFC)、MF木實快斗(北九州)。いずれも怪我のための離脱で、3人に代わる追加招集はないという。U-19日本代表は25日にU-19ウズベキスタン代表と対戦。高岡のゴールで1-0の勝利を収めていた。30日には再びウズベキスタンと対戦する。