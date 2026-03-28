Sakurashimejiが、新曲「ハウリング」を4月3日に配信リリース。あわせて同楽曲のジャケット写真を公開した。 （関連：Sakurashimejiが向き合う自分たちの音楽“リベンジ”を超えた時間の証明――渋公ワンマン『▷再成』を振り返る） 本情報は、本日3月28日に開催された『桜TOUR 2026』のファイナルである名古屋公演にて発表されたもの。同楽曲は、2026年リリース第2弾となる。また、同ツア