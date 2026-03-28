ヴィッセル神戸は28日、ガンバ大阪のFW満田誠(26)を期限付き移籍で獲得したことを発表した。期間はJ1百年構想リーグ終了までになるという。満田は2025年2月にサンフレッチェ広島からG大阪に期限付き移籍をし、昨シーズンは国内の公式戦全試合に出場。昨年末には完全移籍に移行していた。しかし、イェンス・ヴィッシング新監督を迎えた今シーズンはリーグ戦のプレータイム16分のみとなっていた。神戸の公式サイトを通じ、満田