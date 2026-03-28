佐久間大介が、自身のインスタグラムに映画『スペシャルズ』in 台湾の模様を連続投稿。舞台挨拶の様子、台湾の街中を散策中に撮られたオフショットに続き、2日目に行われた、記者会見＆合同インタビューの模様が公開された。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 また、映画『スペシャルズ』公式SNSには、3月26日＆27日に行われた台湾キャンペーンのレポートがUPされた。 ■佐久間は、美しいピンク髪をう