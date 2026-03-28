昨季球団史上初のワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地での試合前にチャンピオンリング贈呈式を行った。大谷翔平投手を始め、山本由伸投手に佐々木朗希投手、引退したクレイトン・カーショー投手もセレモニーに参加。満面の笑顔で健闘を称え合った。球団公式Xはリングの詳細を動画で投稿。ダイヤモンドやサファイアが散りばめられた、一昨年に負けず劣ら