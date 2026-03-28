中東から届く原油の減少を受けて、政府が石油の国家備蓄の放出を決定し、道内ではきょう（２０２６年３月２８日）から2つの基地で放出が始まります。石油の国家備蓄が放出されるのは苫小牧東部にある2つの石油備蓄基地です。苫小牧東部基地からはおよそ60万キロリットル、北海道石油共同備蓄基地からは30万キロリットルがきょう（２８日）から放出されます。全国で放出される国家備蓄の量は国内消費の1ヶ月分に相当するおよそ850万