JR高輪ゲートウェイ駅と大井町駅に直結する複合施設が28日、ともに全面オープンしました。その高輪ゲートウェイ駅の施設では、「食べる」だけでなく「作るところ」から体験してもらうことで、生産と消費の場をつなごうという取り組みが始まっています。■消費するだけでなく「作るところ」から見て体験高輪ゲートウェイ駅周辺の再開発。すべてのエリアの営業が28日、スタートしました。巨大な商業施設「ニュウマン高輪」も最後のエ