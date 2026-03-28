お笑いコンビ「錦鯉」の渡辺隆（47）が28日放送の「有吉くんの正直さんぽ」（土曜隔週正午）に出演し、かつて取り組んでいたスポーツと出身校を明かす場面があった。この日はMCのお笑いタレントの有吉弘行、同局・生野陽子アナウンサー、相方の長谷川雅紀、タレントの井森美幸と東京・稲荷町を散策。同町にあるハンバーガーショップに立ち寄ると、店主が「ずっとアメフトやっておりまして」と切り出した。これに渡辺は「僕も