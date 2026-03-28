ドジャースの大谷翔平選手が日本時間28日、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズにこの日の試合前に行われたチャンピオンリングセレモニーで撮影された貴重なフォトを公開しました。そのなかで自身が指にはめてまじまじと見つめていたチャンピオンリングのどアップ写真も投稿し、その豪華な装飾に注目が集まっています。ドジャースは昨季のワールドシリーズで優勝し、2年連続のワールドシリーズチャンピオンに輝きました。こ