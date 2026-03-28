■卓球Tリーグ プレーオフ女子ファイナル日本生命 2ー3 KA神奈川（28日、代々木第二体育館）レギュラーシーズン2位の木下アビエル神奈川（KA神奈川）が同1位の日本生命レッドエルフ（日本生命）を3勝2敗で下し、初の連覇を達成した。最初のダブルスで、KA神奈川は9月開催のアジア大会代表（愛知）に内定している張本美和（17）が長粼美柚（23）とペアを組み臨んだ。第1ゲームを18−20で奪われたが、その後は冷静さを取り戻