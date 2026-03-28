ダウンタウンの浜田雅功（62）が28日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）で、かつて公表されていた「高額納税者番付」への本音を漏らす場面があった。この日のテーマは「爆笑！プロ野球お金の話」で6人の元選手が野球界のお金事情を告白した。日本ハム、阪神で活躍した今成亮太氏は最高年俸4000万円だったというが、「野球選手ってそもそもなぜ給料を公開しなきゃいけないと思っていて」と契約更改時に“推定