日本生命―神奈川第2試合のシングルスでプレーする神奈川の張本美和＝代々木第二体育館卓球のノジマTリーグのプレーオフは28日、東京・代々木第二体育館で女子決勝が行われ、レギュラーシーズン2位の神奈川が同1位の日本生命を3―2で破り、2季連続3度目の優勝を果たした。神奈川は張本美と長崎のペアで第1試合のダブルスを制すと、第2試合のシングルスでは張本美が早田とのエース対決を3―2で勝利。第3、4試合を落としたが、