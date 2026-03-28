フィギュアスケート世界選手権、坂本花織選手が現役ラストダンスで金メダル。日本勢最多4度目の世界一に輝きました。世界選手権、女子フリー。ショートプログラム（SP）2位の千葉百音選手（20）は、冒頭の3回転の連続ジャンプを華麗に成功させると、その後もほぼノーミスの演技を披露しました。ショート、フリー共に自己ベストでトップに立ち、この時点でメダルを確定させました。最終滑走はショートで今シーズン世界最高得点をマ