神奈川県庁（資料写真）神奈川県は２８日、平塚市内在住の２０代男性がはしかに感染したと発表した。県によると、男性は２３日に倦怠（けんたい）感を覚え、２７日に発しんが出たため平塚市内の医療機関を受診。同日中に陽性が確定した。男性は周囲に感染させる可能性のある２６日正午ごろにＪＲ東海道線やＪＲ相模線などの公共交通機関を利用。小田急線の本厚木駅からバスで厚木市の六堂辻で下車していた。