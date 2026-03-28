元フジテレビアナウンサーの長谷川豊氏（５０）が２８日、自身の「Ｘ」を更新。同志社国際高校の問題を受けて古巣に喝を入れた。沖縄県名護市の辺野古沖で船が転覆し、研修旅行中の女子生徒が亡くなった同問題。長谷川氏は、過去の研修旅行のしおりに辺野古での座り込みによる抗議活動への参加を呼びかけるお願いが掲載されていたと報じた産経新聞社の記事を添付。「これは衝撃的。学校事業認可の取り消しは絶対にやらなければ