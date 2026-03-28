難敵相手に開幕カード３連勝をどん欲に狙っていく。福岡移転後初となるリーグ３連覇を目指すソフトバンクは２８日の日本ハム戦（みずほペイペイ）に６―４の逆転勝ち。開幕戦に続く２試合連続の逆転勝利で早々にカード勝ち越しを決めた。ファイターズが誇る次世代エース候補を見事に攻略した。相手先発は今季さらなる飛躍が期待される球界の大器・達孝太。１５０キロ台中盤の速球と的を絞らせない豊富な変化球に手を焼き、ホー