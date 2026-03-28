「歴代最強」と呼ばれたチームは、なぜ勝てなかったのか。2014年ブラジルW杯、日本代表は大きな期待を背負いながらもグループリーグで敗退した。その敗因は、戦術や選手だけでは説明しきれない。見落とされていたのは、気候や移動、滞在環境といった“見えない条件”だった。サッカーは今や、ピッチの上だけで決まる競技ではない。本稿では『サッカーと地政学 - ゴールの先に世界が見える -』(木崎伸也／ワニブックス)から、ザック