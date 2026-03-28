筑波大学計算科学研究センターは3月27日、独自に設置する新型スーパーコンピューター「Sirius (PACS12.0)」の運用を開始した。計算資源はHPCIなどの枠組みを通じて広く供していくとしている。画像は筑波大学計算科学研究センターから筑波大学が運用するMiyabi（最先端共同HPC基盤施設運用システム）とPegasusに加えて、3基目となる「Sirius (PACS12.0)」の運用が始まったという内容。日本の国立大学としては初めてAMD社製のAPUを採