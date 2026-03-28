阪神・佐藤輝明内野手（２７）が２８日の巨人戦に「４番・三塁」でスタメン出場。虎党待望の今季初安打、初打点をマークした。初回、４回と２打席連続の空振り三振に倒れていたが、１点リードで迎えた６回一死からＧ先発・ハワードのインコースの直球を捉えて右翼への二塁打。ベース上で決めポーズを見せ、スタンドを黄色く染めた虎党から大歓声が飛んだ。さらに８回には一死二塁から３番手・中川の直球を右前へはじき返す適