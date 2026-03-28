新井カープが開幕好発進だ。広島は２８日、２―１で中日を下し、開幕２連勝を決めた。ロースコアの接戦を助っ人の力で制した。まずは来日初先発となった助っ人右腕・ターノックが、中日打線に対し７回無失点の好投で、期待に応えた。「とにかく強気に向かっていこうと」と、初回から１５０キロの前後の直球、ツーシームをテンポよく投げ込み、竜打線を翻ろう。「中日は逆方向に打つバッターが多いと見ていた。何とかツーシーム