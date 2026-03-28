元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が23日、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画「なぜ日本はMLB球を使わないのか? デーブ大久保が斬る、日本球界の“闇”と世界基準の差。」に出演。NPBにおける“飛ばないボール”の現状と、日本球界が抱える課題について持論を述べた。“デーブ大久保”こと大久保博元氏○世界で戦うならばボールも…今回のWBCでは準々決勝でベネズエラに敗れ、ベスト8