阪神・高橋遥人投手（３０）が２８日の巨人戦（東京ドーム）に先発し、１１２球を投げて３安打完封。４回まで?ノーヒットノーラン?に抑えるなど圧巻の投球でチームを勝利に導いた。試合後は「うれしいっす、普通に」と笑顔で汗をぬぐった。１点リードの５回には岸田、坂本の連打を浴びて一死一、二塁とこの日初めて得点圏に走者を背負ったが、落ちついた投球で後続を断って無失点。８回には左ヒザに打球が直撃するアクシデン