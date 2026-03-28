グラビアアイドル、タレントの山田あいが28日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。【写真】圧倒的な美ボディ“令和の超新星”22歳に衝撃！水着ショットなども（13枚）2003年9月11日生まれ、2024年にグラビアデビューしその圧倒的なスタイルで話題を呼んでいる山田。昨年12月には1st写真集『Ohaa〜i』（ワニブックス）を発売した。SNSには美しさ際立つ近影を度々投稿