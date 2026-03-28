◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第５節町田１―１（３―１）川崎（２８日・町田ＧＩＯＮスタジアム）町田はＰＫ戦の末、ホームで川崎に勝利した。＊＊＊町田の守護神が圧巻の活躍で勝利へ導いた。１―１で９０分が終了し、ＰＫ戦に突入すると、ＧＫ谷晃生は相手の１番手、ＦＷロマニッチが正面に放ったキックをいきなりセーブ。「真ん中に来るかなと思ったら来た」。完璧に読み切り、ホームの観衆が一気に沸いた。