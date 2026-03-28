◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第５節町田１―１（ＰＫ３―１）川崎（２８日・Ｇスタ）川崎はアウェー町田戦で１―１から突入したＰＫ戦で敗れた。後半１４分にＦＷエリソンの得点で追いついたが、同３３分以降、数的優位の展開で勝ち越せず、今季３度目のＰＫ戦では３人が止められ、初黒星を喫した。＊＊＊試合後、長谷部茂利監督は「ＰＫ戦で私が選んだメンバーが何人か外したり、良くないことが重な