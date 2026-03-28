元レスリング世界女王の山本美憂（５１）＝ＫＲＡＺＹＢＥＥ＝が２８日、オーストラリア・シドニーで行われた「ＮｅｕｔｒａｌＣｏｒｎｅｒＰｒｏｍｏｔｉｏｎｓ」主催大会でプロボクシングデビュー。５１・０キロ契約６回戦でミシェル・マック（オーストラリア）と対戦し、判定負けを喫した。山本は試合後、自身のインスタグラムのストーリーで「みなさん応援ありがとうございました。負けちゃいました。すいません。す