ボブからの大胆なイメージチェンジには抵抗があるけれど、少しだけ雰囲気を変えたい。そんな大人世代には、さりげない変化を楽しめるプチウルフボブがぴったりです。トップの丸みと控えめな外ハネが、自然なこなれ感を作ってくれます。今回は「TIECHEL 表参道」@kitadani_koujiroさんのInstagram投稿から、日常に取り入れやすいプチウルフボブをご紹介します。 ワンレン風のプチウルフボブ 落ち着いたブラウンカラ&#