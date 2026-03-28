◆パ・リーグソフトバンク６―４日本ハム（２８日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが５回に一挙５得点を奪い、逆転勝ちした。開幕２連勝とし、日本ハムとの開幕カードの勝ち越しを決めた。投げては松本晴が粘りの投球を見せ、６回を６安打２失点、８奪三振で試合をつくった。打線は２点ビハインドの５回２死満塁で、近藤に３点二塁打が飛び出して逆転に成功。その後、山川のソロなどでさらに３点を追加して連勝を決め