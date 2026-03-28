◆女子プロゴルフツアーアクサレディス宮崎第２日（２８日、宮崎・ＵＭＫＣＣ＝６５３９ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、プロ４年目で初優勝を狙う小林光希（三徳商事）が１１位で出て１イーグル、５バーディー、ボギーなしでこの日ベストの６６をマークし、６９の高橋彩華（さやか、フリー）と並ぶ通算９アンダーの首位に浮上した。小林が会心のイーグルでリーダーボードを駆け上がった。６番パー４。残り１０５