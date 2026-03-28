28日、福岡県久留米市の小学校で、この春に卒業した児童たちが、6年間過ごした学び舎に桜の苗木を植えました。久留米市立南小学校で行われた記念植樹式には、今月卒業したばかりの児童約70人が集まり、「ジンダイアケボノ」と呼ばれる品種の桜の苗木1本を植えました。ことしで開校78年を迎える南小学校では、当時から残る桜の木が高齢化し、倒木の危険性が高いことから伐採などをしています。しかし、卒業式や入学式の時に校内の桜