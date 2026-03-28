ドイツMFヴィルツが2ゴール2アシストの大活躍ドイツ代表は現地時間に行われたスイス代表との国際親善試合で4-3の勝利を収めた。この試合で全4ゴールに絡む圧巻のパフォーマンスを披露したのが、リバプールに所属する22歳のドイツ代表MFフロリアン・ヴィルツだ。ドイツ紙「ビルト」は「すべてに関与し、ヴィルツの話題で持ちきりだ」と伝え、この試合で最も高い評価となる採点1を付けてその活躍を絶賛している。ヴィルツは前半2