東京VベレーザがAWCL 準々決勝で快勝日テレ・東京ヴェルディベレーザは3月28日にAFC女子チャンピオンズリーグ（AWCL）の準々決勝でスタリオン・ラグナ（フィリピン）と対戦して5-0の勝利を収めた。昨季に三菱重工浦和レッズレディースの一員で出場して、このラウンドでの敗戦を経験したMF塩越柚歩は「乗り越えなければいけない壁だと思っていた」とコメント。アジア女王の座に一歩近づいた。12チームが出場し、4チームずつのグ