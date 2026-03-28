【ポイント】・東京で桜満開の発表。29日（日）は九州〜関東で見頃。・関東から西は春の日差しで、20℃以上とポカポカ陽気。絶好のお花見日和に。・長時間、屋外で過ごす方は思わぬ日焼けに注意。・北日本も春の陽気で過ごしやすい。・30日（月）は天気が下り坂。西から雨。31日（火）は関東や東北も本降りの雨に。・4月に入ると、東北地方でも桜の季節へ。【全国の天気】28日（土）は東京で桜満開の発表があり、関東から九州では