２５日、マドリードで発売された吉利汽車の電動ＳＵＶ「ＳｔａｒｒａｙＥＭ-ｉ」。（マドリード＝新華社記者／程敏）【新華社マドリード3月28日】中国自動車大手の吉利汽車は25日、スペインのマドリードでイベントを開き、電気自動車（EV）2車種を同国で発売した。投入したのは、スポーツ用多目的車（SUV）の「StarrayEM-i」と「GeelyE5」。２５日、マドリードで吉利汽車の電動ＳＵＶ「ＧｅｅｌｙＥ５」を見学する人々。