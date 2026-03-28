◇MLB ブルージェイズ3×-2アスレチックス（日本時間28日、ロジャース・センター）ブルージェイスはアスレチックスとの開幕戦で劇的サヨナラ勝利。メジャーデビュー戦で躍動した岡本和真選手に対し、ブラディミール・ゲレーロJr.選手が豪快シャワーを浴びせました。この日「7番・三塁」でスタメン出場した岡本選手は、7回に待望のメジャー初安打を放つと、同点の9回2アウトからも安打で出塁。最後はサヨナラのホームを踏み、3打数2