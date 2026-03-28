◇セ・リーグ中日1―2広島（2026年3月28日マツダスタジアム）中日が接戦を落とし、22年以来4年ぶりとなる開幕2連敗を喫した。開幕カード負け越しは2年ぶりとなった。プロ初登板初先発したドラフト2位・桜井は7回1失点、自責0で勝敗付かず。7回に自らの失策などで1死満塁を招き、坂倉に押し出し四球を与え、先制点を献上。桜井は球団を通じて、「自分のフィールディングミスを反省しています」とコメントした。1―1の