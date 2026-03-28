◇明治安田J1百年構想リーグ第5節川崎F1―1（PK1―3）町田（2026年3月28日町田GIONスタジアム）東地区6位の川崎フロンターレは3位の町田ゼルビアと対戦し、1―1から突入したPK戦に1―3で敗れた。町田のACLE戦出場に伴う日程変更で延期になっていた敵地の一戦。前節22日に横浜F・マリノスに0―5と大敗していた中、川崎Fは先発4人を入れ替えた。しかし、守勢に回った前半の終盤に相手FW相馬に右サイドからクロスを上げられ