第48回となる今年の『鳥人間コンテスト』が、アニメ『名探偵コナン』とコラボレーションした動画が、あす29日午後6時に鳥人間コンテスト公式YouTubeチャンネルで公開されることが発表された。【画像】鳥人間コンテストの見どころを紹介！アニメ30周年を迎えた名探偵コナンアニメ『名探偵コナン』で『鳥人間コンテスト』コラボエピソードが制作されることが決定している。夏の風物詩「鳥人間コンテスト」の会場を舞台に、コナン