小泉防衛相は２８日、東京都小笠原村の硫黄島を訪れ、太平洋の防衛体制強化を検討する「太平洋防衛構想室」を４月に防衛省内に新設すると正式表明した。中国の海洋進出を念頭に自衛隊の体制など具体策の検討を本格化させる。小泉氏は「太平洋側の防衛体制強化は喫緊の課題だ。広大な部分が防衛上の空白状態となっている」と記者団に語った。同島では港湾やレーダー網の整備が検討課題となる見通し。小泉氏はこの日、太平洋戦