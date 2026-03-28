悔しさがにじみ出ていた。８強入りを決めスタンドへ向かう山梨学院・菰田陽生投手（３年）だ。２６日の対大垣日大（２回戦）の試合後のことだ。校歌を歌い終えて駆け出すナインから遅れてスタンドへ向かう姿があった。包帯を巻いた左手首の痛みに耐えながら、試合に出られなかった悔しさがにじみ出ていた。試合中は、主将としてチームメイトを“声”で後押した。伝令でマウンドへ行く一幕もあった。終始、前向きな表情で身ぶ