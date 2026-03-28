100万人弱が利用ANA（全日空）グループの国際線LCC（格安航空会社）、「AirJapan」が2026年3月28日をもって運航を休止します。同日17時30分すぎ、日本発の最終便であるNQ1便（成田発バンコク行き）が成田空港を出発しました。同ブランドの運航開始は2024年2月。わずか2年1か月で、実質的にその姿を消すことになります。【写真】えっ…これが「わずか2年だけ存在のANA系コスパ最強航空」最終日の様子ですAirJapanはこれまでANA