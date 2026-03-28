『もしかして撒こうとしてる…？』そう疑ってしまうほどアグレッシブな散歩の様子がSNSに投稿され、記事執筆時点で206万回再生を突破しています。楽しそうなわんこの姿も話題を呼び、「笑顔が弾けてるね」「やりたい放題ｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：わざわざ『人が歩けない散歩コース』を進もうとする犬→飼い主を撒こうとする光景】 アグレッシブな散歩の始まり♪ Instagramアカウント