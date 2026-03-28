当初のイメージを覆してしまったシベリアンハスキーの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で31万5000回再生を突破し、「なんて愛くるしいんだw」「ギャップがすごすぎる」「憎めない愛されキャラ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：カッコいいイメージの『シベリアンハスキー』→実際に飼ってみると…あまりにも情けない『成長記録』】 運動神経が絶望