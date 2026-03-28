「バブルカーテン」の保護のもと…。海上自衛隊 呉地方総監部の公式SNSアカウントが、徳山下松港で発見された「不発弾処理（水中爆破）」の様子を動画で投稿しました。これに対し、公式アカウントには多くの反響が寄せられています。【映像】えっ…これが「不発弾を木っ端みじんにする」驚愕の様子です投稿された動画では呉水中処分隊員による準備、空気の泡を用いて爆破の衝撃を緩和する「バブルカーテン」の保護が行われた爆