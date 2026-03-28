3頭のお馬さんたちと仲良くなるため、まさかの方法で『仲間のフリ』をするワンコのお姿が話題になっているのです。 思わずクスッと笑える微笑ましいその光景は記事執筆時点で53.3万回を超えて表示されており、1万件のいいねが寄せられました。 【動画：3頭の馬に囲まれた犬→まさかの方法で『仲間のフリ』をする光景】 3頭の馬に囲まれた犬が… Xアカウント『@tominafarm』に投稿されたのは、飼い主さんが運営する牧場で暮らす